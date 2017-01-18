 Dişi Kartallar’a A Milli davet! – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Dişi Kartallar’a A Milli davet!

    Dişi Kartallar’a A Milli davet!
    Kadın Futbol Takımı oyuncuları Didem Karagenç, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, Kadın A Milli Takımı'nın 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Genç Takım oyuncuları Senem Pınar Özer ve Elif Keskin de, U-17 Kız Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldılar.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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