Dişi Kartallar’a A Milli davet!
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları Didem Karagenç, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, Kadın A Milli Takımı'nın 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Genç Takım oyuncuları Senem Pınar Özer ve Elif Keskin de, U-17 Kız Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldılar.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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