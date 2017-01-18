Babel ve Gönül kupada yok

Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren ve oyundan alınan Ryan Babel ile Gökhan Gönül'ün, yarın oynanacak Darıca GB kupa maçında dinlendirileceği ifade edildi. Başkentteki mücadelede dizindeki ağrıları arttığı için oyundan alınan Gönül ile aynı karşılaşmada bileği burkulduğu için kenara alınan Babel'in, pazartesi günü oynanacak Alanya karşılaşmasında forma giyebilecekleri belirtildi.