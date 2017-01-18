 Babel ve Gönül kupada yok – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Babel ve Gönül kupada yok

    Babel ve Gönül kupada yok
    Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren ve oyundan alınan Ryan Babel ile Gökhan Gönül'ün, yarın oynanacak Darıca GB kupa maçında dinlendirileceği ifade edildi. Başkentteki mücadelede dizindeki ağrıları arttığı için oyundan alınan Gönül ile aynı karşılaşmada bileği burkulduğu için kenara alınan Babel'in, pazartesi günü oynanacak Alanya karşılaşmasında forma giyebilecekleri belirtildi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel ve Gönül kupada yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.