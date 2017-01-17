 Tolgay Arslan penaltı bekledi – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    penaltı bekledi

    Tolgay Arslan penaltı bekledi
    Beşiktaşlı , son dakikalarda penaltı bekledi. Sağ kanatta ceza sahasına giren siyah-beyazlı futbolcu, Mehmet Güven'in müdahalesiyle yerde buldu. Tolgay hakeme doğru baktı ancak Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Erman Toroğlu pozisyonun 'net' penaltı olduğunu söyledi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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