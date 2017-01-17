 Teröre karşı birlik – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Teröre karşı birlik

    Teröre karşı birlik

    Başkentte iki takımın seyircisi birlikte “Teröre karşı omuz omuza” tezahüratı yaptı Osmanlısporlu taraftarlar, maçtan önce Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırıp alkışladı.

    Beşiktaşlı taraftarlar başkentte takımlarını yalnız bırakmadı. Ankara'daki soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki siyah-beyazlı taraftar, takımlarına maç boyunca tezahüratlarla destek verdi. Ev sahibi Osmanlısporlu taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise yer yer boşluklar göze çarptı. Mor-siyahlılar, maçtan önce Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırıp alkışlayarak fair-play dersi verdi. İki takımın taraftarları hep birlikte, 'Teröre karşı omuz omuza' tezahüratında bulunarak birlik mesajı verdi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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