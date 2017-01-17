Takımla çalışmalara başladı
Siyah-beyazlı takımda Ömer Şişmanoğlu, takımla antrenmanlara başladı.
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Ocak Perşembe günü Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu'nun da katıldığı bildirildi.
Antrenmanda Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncuların salonda yenilenmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ilk bölümde pas çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı vurgulandı. Siyah-beyazlıların, çift kale maç ve şut idmanıyla günü tamamladığı ifade edildi.
Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
- ''Hiçbir Başkanla yemek yemedim''
Toplam 9
Yorum
Djenkov SATILMIŞLAR!!!
- Stoper Kasımpaşa'dan!
Toplam 14
Yorum
Fatih 1453 Yönetim yine sıradan stoper transfer etmeye çalışıyor yapmayın aynı hataları üst üste gidin adam gibi okkalı bir stoper alın...
- İşte Yıldırım dilekçeler
Toplam 24
Yorum
he azizim "tamam işte öyle duta boyle yaprak "diyor bjk.
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