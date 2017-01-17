 Potada rakip S.Olaj – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Potada rakip S.Olaj

    Potada rakip S.Olaj
    , E Grubu 13. haftasında bugün son sıradaki Macaristan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta 12 maçta 10 galibiyetle zirvede bulunan siyah-beyazlıları, maçı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkacak. A Spor'dan yayınlanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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