 PAF’lar berabere – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    PAF’lar berabere

    PAF’lar berabere
    Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 17. haftasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Ankara Ostim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Golünü Muhammet Öztürk'ün attığı siyah- beyazlılar bu sonuçla 34 puana yükseldi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PAF’lar berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.