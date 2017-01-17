 Ozi dışarda bir başka! – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Ozi dışarda bir başka!

    Ozi dışarda bir başka!
    Talisca'nın dönüşüyle birlikte orta sahada Brezilyalı oyuncu ile yan yana oynayan , Talisca'nın kaydettiği golde güzel bir ara pas vererek ilginç bir istatistiğe imza attı. Ozi, bu asistiyle birlikte son 3 sezonda Süper Lig'de yaptığı 14 asistin 12'sini deplasman maçlarında gerçekleştirmiş oldu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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