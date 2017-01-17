 Mitrovic kulübede kaldı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Mitrovic kulübede kaldı

    Mitrovic kulübede kaldı
    Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper , teknik direktör Şenol Güneş tarafından 18'e alındı ama sahaya sürülmedi. Mitrovic'in, perşembe günü oynanacak Darıca Gençlerbirliği kupa maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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