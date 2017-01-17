 Marcelo, teknik heyeti korkuttu – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Marcelo, teknik heyeti korkuttu

    Marcelo, teknik heyeti korkuttu
    Beşiktaş'ın defanstaki formda ismi Marcelo Guedes karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlık geçirdi. Teknik heyeti korkutan Brezilyalı oyuncu saha içinde yapılan müdahalenin ardından maça devam etti. 29 yaşındaki futbolcu savunmada doksan dakika hatasıza yakın bir futbol sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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