Marcelo, teknik heyeti korkuttu

Beşiktaş'ın defanstaki formda ismi Marcelo Guedes karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlık geçirdi. Teknik heyeti korkutan Brezilyalı oyuncu saha içinde yapılan müdahalenin ardından maça devam etti. 29 yaşındaki futbolcu savunmada doksan dakika hatasıza yakın bir futbol sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.