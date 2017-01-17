 Kaleci Fabricio ipten aldı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Kaleci ipten aldı

    Kaleci Fabricio ipten aldı

    'ın İspanyol file bekçisi , dün akşam takımını adeta ipten aldı.

    forvetleri net fırsatları değerlendiremezken, kaleyi Tolga'dan devralan Fabri, 88'inci dakikada inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Osmanlıspor'un Faslı oyuncusu Adrien Regattin, ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkardı. Fabri, iki direğin birleştiği noktaya doğru giden topu aynı güzellikle bir kurtarışla kornere gönderdi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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