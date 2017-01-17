 İdeye’den yeşil ışık – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    İdeye’den yeşil ışık

    İdeye’den yeşil ışık
    'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Nijeryalı forvet Brown Ideye için, oyuncunun menajeri Ahmadi Hootan, "Net bir şey söyleyemem; ancak büyük Türk kulüpleri her zaman çekicidir. Bu durumu net görebilmemiz için Beşiktaş'ın 'la görüşmesi lazım. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Bu nedenle somut bir gelişme olduğunda değerlendiririz" dedi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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