Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür

Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül, 90 dakikayı tamamlayamadı. 62. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Gökhan, durumunun ciddi olmadığını söyledi.

Gökhan Gönül yaşadığı sakatlığı anlatırken, galibiyeti de yorumladı.

"Maçın daha başında dizime darbe geldi. Dakika ilerledikçe ağrı arttı. Çıkmam gerekiyordu ve hocaya söyledim. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Hafta Alanyaspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum.

Osmanlıspor maçı herkesin bildiği gibi zor deplasmanda. Bir de zor takıma karşı böyle kötü zemin eklenince daha da zor oluyor. Onlara buraya alışık ama bize zor geldi. 3 puan almayı başardık. Alanyaspor'da havanın güzel olacağını düşünüyorum. Oradan da galibiyetle dönersek güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

Bu havada bizi destekleyen taraftara da çok teşekkür ediyorum. Tribün tamamen doluydu. Maç boyunca bizi desteklediler"