Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür
Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktığı Osmanlıspor maçı sonrasında taraftarları rahatlatan açıklama yaptı.
Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül, 90 dakikayı tamamlayamadı. 62. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Gökhan, durumunun ciddi olmadığını söyledi.
Gökhan Gönül yaşadığı sakatlığı anlatırken, galibiyeti de yorumladı.
"Maçın daha başında dizime darbe geldi. Dakika ilerledikçe ağrı arttı. Çıkmam gerekiyordu ve hocaya söyledim. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Hafta Alanyaspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum.
Osmanlıspor maçı herkesin bildiği gibi zor deplasmanda. Bir de zor takıma karşı böyle kötü zemin eklenince daha da zor oluyor. Onlara buraya alışık ama bize zor geldi. 3 puan almayı başardık. Alanyaspor'da havanın güzel olacağını düşünüyorum. Oradan da galibiyetle dönersek güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Bu havada bizi destekleyen taraftara da çok teşekkür ediyorum. Tribün tamamen doluydu. Maç boyunca bizi desteklediler"
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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