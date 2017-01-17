Galibiyeti hak ettik
“Hak eden takımız. Böyle iyi bir takımla, iyi bir hocaya karşı ,olağanüstü bir çıkış yaptılar. Osmanlıspor’u burada yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı.”
'BENİ SIKIŞTIRMAYIN!'
Daha sonra hücuma çıkınca etkili olduk, oyun karakterimiz bu. Hak eden takımız. Kazanılan 3 puan önemli. Böyle iyi bir takımla, iyi bir hocaya karşı, olağanüstü bir çıkış yaptılar. Osmanlıspor'u burada yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı" dedi. Güneş, yayıncı kuruluş muhabirinin golcü transferiyle ilgili ısrarlı sorularına espriyle karışık şu yanıtları verdi: "Eldeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İleride, geride gitmesi gerekenleri söyledim. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var, bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Onları başkanla paylaştım. Başkana anlattım. Beni sıkıştırmayın cevap alamazsınız."
GÜNEŞ'TEN ZEMİN İNCELEMESİ
Osmanlı Stadı'nda dün Beşiktaş'ı kötü bir zemin karşıladı. Başkent'te önceki gün yağan kardan zeminde ince bir kar tabakası oluşurken, dün görevlilerin yaptığı temizleme çalışmasında çimler zarar gördü. Maça yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur zemini daha da ağırlaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi bazı bölümleri çamurlu zemini inceledi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:51
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Galibiyeti hak ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.