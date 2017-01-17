 Galibiyeti hak ettik – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Galibiyeti hak ettik

    Galibiyeti hak ettik

    “Hak eden takımız. Böyle iyi bir takımla, iyi bir hocaya karşı ,olağanüstü bir çıkış yaptılar. ’u burada yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı.”

    Teknik Direktörü , Osmanlıspor karşısında galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, puan kaybetmeleri halinde sıkıntı yaşayabilecekleri bir maç oynadıklarını belirtip, "Almamız gereken puan 40'ın üzerindeydi aslında. Beklediğimizden daha iyi bir hava, saha koşulu vardı. Rakibin oyuncu eksiği vardı. Ndiaye ve Musa önemli oyuncular. Konsantrasyon üst seviyedeydi. Gereksiz geride kaldık, rakip üstümüze gelmese bile. İlk yarıda bu fazla oldu.

    'BENİ SIKIŞTIRMAYIN!'
    Daha sonra hücuma çıkınca etkili olduk, oyun karakterimiz bu. Hak eden takımız. Kazanılan 3 puan önemli. Böyle iyi bir takımla, iyi bir hocaya karşı, olağanüstü bir çıkış yaptılar. Osmanlıspor'u burada yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı" dedi. Güneş, yayıncı kuruluş muhabirinin golcü transferiyle ilgili ısrarlı sorularına espriyle karışık şu yanıtları verdi: "Eldeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İleride, geride gitmesi gerekenleri söyledim. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var, bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Onları başkanla paylaştım. Başkana anlattım. Beni sıkıştırmayın cevap alamazsınız."

    GÜNEŞ'TEN ZEMİN İNCELEMESİ
    Osmanlı Stadı'nda dün Beşiktaş'ı kötü bir zemin karşıladı. Başkent'te önceki gün yağan kardan zeminde ince bir kar tabakası oluşurken, dün görevlilerin yaptığı temizleme çalışmasında çimler zarar gördü. Maça yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur zemini daha da ağırlaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi bazı bölümleri çamurlu zemini inceledi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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