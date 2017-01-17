 Carrillo için ret! – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Carrillo için ret!

    Carrillo için ret!
    Portekiz basını, 'ın 'lı 'ya teklif götürdüğünü iddia etti. Benfica'nın Perulu oyuncunun transferine olumsuz cevap verdiği belirtilen haberlerde Benfica Başkanı Vieira'nın Beşiktaş'ın teklifini az bulduğu açıklandı. Detay olarak da sağ kanatta oynayan 25 yaşındaki oyuncunun Quaresma'nın yerine düşünüldüğünün altı çizildi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carrillo için ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.