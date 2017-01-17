 Caner Erkin sabırsızlanıyor – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    sabırsızlanıyor

    Caner Erkin sabırsızlanıyor
    Aşil tendonu kopan ve sahalardan uzak kalan , çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı oyuncu, yaptığı antrenmanlarla yeniden sahalara dönmeye çalışıyor. Caner, sosyal medya hesabından antrenman görüntülerinden oluşan bir video paylaşırken "En kısa zamanda döneceğim inşallah. Taraftarımızın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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