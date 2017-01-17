 Beşiktaş uzatmalarda uçtu – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Beşiktaş uzatmalarda uçtu

    Beşiktaş uzatmalarda uçtu

    Beşiktaş Sompo Japan, E Grubu 13. hafta maçında Macar ekibi 'ı, normal süresi 80-80 biten maçın uzatma bölümünde 96-91 yendi.

    Grupta 11. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürürken, son sıradaki Szolnoki Olaj ise 11. yenilgisini yaşadı.


    Salon: Tiszaligeti

    Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)

    Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17

    Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14

    1. Periyot: 18-18

    Devre: 35-44

    3. Periyot: 59-56

    Normal süre: 80-80

    5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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