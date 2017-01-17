Beşiktaş uzatmalarda uçtu
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. hafta maçında Macar ekibi Szolnoki Olaj'ı, normal süresi 80-80 biten maçın uzatma bölümünde 96-91 yendi.
Grupta 11. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürürken, son sıradaki Szolnoki Olaj ise 11. yenilgisini yaşadı.
Salon: Tiszaligeti
Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)
Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-44
3. Periyot: 59-56
Normal süre: 80-80
5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:54
- Çin'e değil Japonya'ya gitti!
Toplam 12
Yorum
gsli :)) bu nasil bir yorum ya
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 80
Yorum
BJK 1903 KUSURA BAKMASIN FB´liler AMA AZIZ YILDIRIMIN KAVGACI BIR USNUBU VAR BUDA BIR GERCEK HEP BEN HAKLIYIM HEP BEN DOGRUYUM GECECEK ARTIK BUNLARI.
- Tolga rötar yaptı
Toplam 17
Yorum
UA01 Bangır bangır bağırıyorum Selçuğu satın Ekiciyi alın ya da Chedjou ile takas edin bitirin şu işi !
Beşiktaş uzatmalarda uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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