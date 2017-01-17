 Aboubakar Afrika Kupası’nda – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Afrika Kupası’nda

    Aboubakar Afrika Kupası’nda
    Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan , Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı. Porto'dan kiralık gelen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılar'da 22 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tedavileri devam eden Ömer ile Rhodolfo, Veli ve Aras da Ankara'ya getirilmedi. Atınç ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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