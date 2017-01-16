Werder Bremen'den Tuzlaspor'a
Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.
Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Artık Çapın, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
- ‘Arap Messi’ yolda
Toplam 20
Yorum
Federal*** Şu adamı videosunu izleyip karar veren taraftar rakiplerinin ne kadar yumuşak oynadığını lig kalitesinin düşük olduğunu görmüyorlar GELMESİN
- Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 3
Yorum
kerem beştaşın şampiyonluğu çok zor. bir tek talisca var.cenk var diyenlerde cenk ligde gol kralı olamaz penaltı kralı olur.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 4
Yorum
mundo tolgay arslanın da net penatısını ekleyiver. babelin neredeyse forması yırtılacak sarı yok numanın çifte dalması kırmızılık yine de 3 puan:)
Werder Bremen'den Tuzlaspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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