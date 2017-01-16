 Werder Bremen'den Tuzlaspor'a – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    'den Tuzlaspor'a

    Werder Bremen'den Tuzlaspor'a

    Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

    Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı , 20 yaşında II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Artık Çapın, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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