 Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu

    Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu

    Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki G.Birliği maçında ayak tarak kemiği kırılan ve formasından 80 gün uzak kalan 'nın dönüşü muhteşem oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor karşısında 11'de görev verdiği Sambacı, Beşiktaş'ı başkentte öne geçiren isim oldu.

    20. dakikada Quaresma'nın taç atışında Osmanlıspor savunmasının dengesiz yakalanmasını fırsata çeviren Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı vuruşla topu Karcemarskas'ın uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.

    Anderson Talisca bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarttı.



    *Talisca uzak mesafeye rağmen önünde kalan topta tek vuruşla golü yapmayı başardı.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:46
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