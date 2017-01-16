Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki G.Birliği maçında ayak tarak kemiği kırılan ve formasından 80 gün uzak kalan Anderson Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor karşısında 11'de görev verdiği Sambacı, Beşiktaş'ı başkentte öne geçiren isim oldu.



20. dakikada Quaresma'nın taç atışında Osmanlıspor savunmasının dengesiz yakalanmasını fırsata çeviren Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı vuruşla topu Karcemarskas'ın uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.

Anderson Talisca bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarttı.







*Talisca uzak mesafeye rağmen önünde kalan topta tek vuruşla golü yapmayı başardı.