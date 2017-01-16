Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu
Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki G.Birliği maçında ayak tarak kemiği kırılan ve formasından 80 gün uzak kalan Anderson Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor karşısında 11'de görev verdiği Sambacı, Beşiktaş'ı başkentte öne geçiren isim oldu.
20. dakikada Quaresma'nın taç atışında Osmanlıspor savunmasının dengesiz yakalanmasını fırsata çeviren Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı vuruşla topu Karcemarskas'ın uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.
Anderson Talisca bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarttı.
*Talisca uzak mesafeye rağmen önünde kalan topta tek vuruşla golü yapmayı başardı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:46
- Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Etoo'ya gömecektik parayı. talisca ve caner gittikten sonra düşüşe geçmiştik, yavaş yavaş dönüyorlar
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK İstemiyorsa Fenere gitsin. Olan Olcay'a oldu 200 bin eder mi? Talisca ve Caner döndükten sonra transfere gerek yok, geç transferi, seneye
- Demba Ba ve Gomez sürprizi
Toplam 17
Yorum
adanalı demba ba sen gel gomez sen gelme. demba ba kendinin beşiktaşlı olduğunu yüreğiyle gösterdi. gomez bizi yalnız bıraktı
Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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