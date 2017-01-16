 Sahne Talisca ve Babel’in – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sahne Talisca ve Babel’in

    Sahne Talisca ve Babel’in

    Kartal’ın yeni transferi , Osmanlıspor karşısında görücüye çıkacak... İyileşen da ligde 80 gün sonra formasını geri alacak.

    , Süper Lig'in 17. haftasında bugün Osmanlıspor'a konuk olacak. Ligin 16 haftalık ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayan ancak Galatasaray'ın kazanmasıyla maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen Kartal, başkentteki zorlu mücadelede galip gelerek zirve takibini daha yakından sürdürmeyi amaçlıyor. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson sarı kart sınırında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu bugün de sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş, Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a verirken, ve Matej Mitrovic'i transfer etmişti.

    OSMANLI İLE 15. RANDEVU
    Beşiktaş ile osmanlıspor, süper lig'de bugün 15. kez karşılaşacak. kara kartal, 2'si hükmen olmak üzere 9 maçı kazanırken, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Siyah-beyazlıların 31 golüne, Osmanlıspor 17 golle yanıt verdi. Ankara'daki maçlarda Beşiktaş 4-1 önde; 2 maç berabere.

    TALİSCA GERİ DÖNDÜ
    Beşiktaş'ta bu akşam Osmanlıspor maçında gözler yeni transfer Ryan Babel ile sakatlığı geçen Anderson Talisca'nın üzerinde olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Babel'e sol kanatta forma vermesi beklenirken, Talisca da forvet arkasında görev alacak. İyileştikten sonra hazırlık maçlarında golleriyle göz dolduran sambacı, 80 gün sonra ligde sahne alacak.

    QUARESMA SOLDA
    Güneş'in başkentte ayrıca kalede Fabricio, defansta Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano ile sahaya çıkması beklenirken, ön liberoda Atiba'nın yanında Oğuzhan ya da Tolgay ikilisinden biri olacak. İbre Oğuzhan'da... Sağ kanatta Quaresma, forvette ise Cenk Tosun forma giyecek.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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