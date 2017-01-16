Pas ve şut çalıştılar
Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda istasyon koşuları, 5'e 2, dar alanda kontrol pas oyunlarının ardından taktik maçı ve şut çalışmaları yapıldı. Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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