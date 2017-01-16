 Pas ve şut çalıştılar – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Pas ve şut çalıştılar

    Pas ve şut çalıştılar
    , Osmanlıspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda istasyon koşuları, 5'e 2, dar alanda kontrol pas oyunlarının ardından taktik maçı ve şut çalışmaları yapıldı. Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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