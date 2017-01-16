Kartal iddiaları yalanladı!
Siyah-beyazlı yönetim, yeni transfer Matej Mitrovic'in kiralanacağı iddialarını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır" denildi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Kartal iddiaları yalanladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.