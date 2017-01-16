 Kartal iddiaları yalanladı! – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartal iddiaları yalanladı!

    Kartal iddiaları yalanladı!
    Siyah-beyazlı yönetim, yeni transfer 'in kiralanacağı iddialarını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır" denildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal iddiaları yalanladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.