 Osmanlıspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Osmanlıspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

    , 'in 17. haftasında 'a konuk oluyor.

    Ligin 16 haftalık ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayan ancak Galatasaray'ın kazanmasıyla maç eksiğiyle üçüncü sıraya düşen Kartal, başkentteki zorlu mücadelede galip gelerek zirve takibini daha yakından sürdürmeyi amaçlıyor. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

    Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson sarı kart sınırında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu bugün de sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. , Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a verirken, Ryan Babel ve Matej Mitrovic'i transfer etmişti.

    OSMANLI İLE 15. RANDEVU
    Beşiktaş ile , 'de bugün 15. kez karşılaşacak. kara kartal, 2'si hükmen olmak üzere 9 maçı kazanırken, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Siyah-beyazlıların 31 golüne, Osmanlıspor 17 golle yanıt verdi. Ankara'daki maçlarda Beşiktaş 4-1 önde; 2 maç berabere.

    TALİSCA GERİ DÖNDÜ
    Beşiktaş'ta bu akşam Osmanlıspor maçında gözler yeni transfer Ryan Babel ile sakatlığı geçen Anderson Talisca'nın üzerinde. İyileştikten sonra hazırlık maçlarında golleriyle göz dolduran sambacı, 80 gün sonra ligde sahne alıyor.



    HAKEM: Ali Palabıyık
    SAAT: 19.00

    OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed Bayır, M.Güven, Koray, Umar, Maher, Regattin, Webo
    TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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