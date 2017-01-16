Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi
Beşiktaş-Trabzonspor maçında rakibine sert giren Quaresma'yı oyundan atmadı diye eleştirilerin hedefi haline gelen hakem Mete Kalkavan, hatalı olduğunu itiraf etti. Beyaz TV'ye konuşan Kalkavan, "Yanlış karar verdiğimi maç sonunda fark ettim" dedi. Kalkavan, ligde hakem hatalarının önceki sezonlardan fazla olmadığını, futbolun hızlanmasıyla hataların da arttığını savundu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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