 Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi

    Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi
    - maçında rakibine sert giren 'yı oyundan atmadı diye eleştirilerin hedefi haline gelen hakem , hatalı olduğunu itiraf etti. Beyaz TV'ye konuşan Kalkavan, "Yanlış karar verdiğimi maç sonunda fark ettim" dedi. Kalkavan, ligde hakem hatalarının önceki sezonlardan fazla olmadığını, futbolun hızlanmasıyla hataların da arttığını savundu.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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