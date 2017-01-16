 İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü

    İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü

    Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 13. dakikada Cenk Tosun ile topu filelere gönderdi. Ancak yan hakem Marcelo’nun ofsaytta olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı.

    Quaresma'ın kullandığı serbest vuruşta top ayaktan çıktığı anda Marcelo'nun, Osmanlıspor savunmacısı Numan Çürüksu ile aynı hizada olduğu görüldü. Siyah-beyazlılar hakem Ali Palabıyık'ın iptal kararı siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekti.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:37
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