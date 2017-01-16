İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 13. dakikada Cenk Tosun ile topu filelere gönderdi. Ancak yan hakem Marcelo’nun ofsaytta olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı.
Quaresma'ın kullandığı serbest vuruşta top ayaktan çıktığı anda Marcelo'nun, Osmanlıspor savunmacısı Numan Çürüksu ile aynı hizada olduğu görüldü. Siyah-beyazlılar hakem Ali Palabıyık'ın iptal kararı siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:37
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 6
Yorum
Fener09 Bu transferde bjknin yaptığı sahtekarlık yakışmadı başkana,bjk duruşu bu mu?biz almayalım diye olcayı bedava verdiler,Olcay da ajan çıktı.
- Fenerbahçe'nin kalesi düştü
Toplam 14
Yorum
ss4545 eğer maçın yıldızı adanaspor kalecisi ise beraberliği hak eden bi fenerbahçe yoktu beraberliği kazanmış bi adanaspor vardı
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 36
Yorum
forozlu ali bu adam fenerli verin gitsin sonra bedeva gidecek eger sizde birazcık akıl varsa üçe beşe bakmayın
İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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