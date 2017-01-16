İlk 7’den kimse diş geçiremedi
Spor toto Süper Lig'de geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalan takım Osmanlıspor oldu. Başkent temsilcisi, toplamda 8 kez berabere kalırken ilginçtir Beşiktaş ve kendi dışında sıralamada ilk 7 içinde bulunan tüm takımlarla yenişemedi. Osmanlıspor, bu sezon ilk 16 haftada en çok faul yapan (Toplam 312-Maç başına 19.5) takım olma ünvanını da elinde bulunduruyor.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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