 İlk 7’den kimse diş geçiremedi – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    İlk 7’den kimse diş geçiremedi

    İlk 7’den kimse diş geçiremedi
    Spor toto Süper Lig'de geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalan takım oldu. Başkent temsilcisi, toplamda 8 kez berabere kalırken ilginçtir Beşiktaş ve kendi dışında sıralamada ilk 7 içinde bulunan tüm takımlarla yenişemedi. Osmanlıspor, bu sezon ilk 16 haftada en çok faul yapan (Toplam 312-Maç başına 19.5) takım olma ünvanını da elinde bulunduruyor.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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