Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür
Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktığı Osmanlıspor maçı sonrasında taraftarları rahatlatan açıklama yaptı.
Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül, 90 dakikayı tamamlayamadı. 62. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Gökhan, durumunun ciddi olmadığını söyledi.
Gökhan Gönül yaşadığı sakatlığı anlatırken, galibiyeti de yorumladı.
"Maçın daha başında dizime darbe geldi. Dakika ilerledikçe ağrı arttı. Çıkmam gerekiyordu ve hocaya söyledim. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Hafta Alanyaspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum.
Osmanlıspor maçı herkesin bildiği gibi zor deplasmanda. Bir de zor takıma karşı böyle kötü zemin eklenince daha da zor oluyor. Onlara buraya alışık ama bize zor geldi. 3 puan almayı başardık. Alanyaspor'da havanın güzel olacağını düşünüyorum. Oradan da galibiyetle dönersek güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Bu havada bizi destekleyen taraftara da çok teşekkür ediyorum. Tribün tamamen doluydu. Maç boyunca bizi desteklediler"
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:59
- ‘Arap Messi’ yolda
Toplam 20
Yorum
Federal*** Şu adamı videosunu izleyip karar veren taraftar rakiplerinin ne kadar yumuşak oynadığını lig kalitesinin düşük olduğunu görmüyorlar GELMESİN
- Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 3
Yorum
kerem beştaşın şampiyonluğu çok zor. bir tek talisca var.cenk var diyenlerde cenk ligde gol kralı olamaz penaltı kralı olur.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 4
Yorum
mundo tolgay arslanın da net penatısını ekleyiver. babelin neredeyse forması yırtılacak sarı yok numanın çifte dalması kırmızılık yine de 3 puan:)
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