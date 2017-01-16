Fikret Orman'dan Süleyman Soylu'ya ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, İçişleri Bakanı Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orman'ın, Bakan Soylu'ya Ankara'daki makamında yaptığı ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hazır bulundu.
Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya isminin yazılı olduğu 61 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:27
- Galatasaray’da sakatlık şoku
Toplam 11
Yorum
savunma kendine bakmıyor semih ve diğerleri ahmet çalık haric kendilerine bakmıyorlar sakatlık hikaye bu oyuncular yüzünden adam gibi savunmamız yok
- Kolombiya'dan ithal golcü
Toplam 21
Yorum
Kabataşlı Muslera-Birhan-Carole(İkaz)-Semih(Ahmet)-Hakan(1.90Yeni)-Min1.82Yeni-Selçuk(Tolga)-Bruma(Yasin)-Dejong(min1.82likTransfer)-Sneijder-Preciado
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 32
Yorum
İSMAİL bir insan bu kadarmı korkak olur
Fikret Orman'dan Süleyman Soylu'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.