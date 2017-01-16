Dişi Kartal geç açıldı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Canik Belediyespor'u son periyottaki etkili oyunuyla 78-73 yendi. İlk üç periyodu 65-55 geride geçen siyah-beyazlılar, son çeyrekte süper bir geri dönüşle zafere uzandı. Zellous 23, Stokes 18 sayı ile galibiyetin mimarı olurken 7. kez kazanan siyahbeyazlılar 6. sıradaki yerini korudu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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