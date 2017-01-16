 Dişi Kartal geç açıldı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Dişi Kartal geç açıldı

    Dişi Kartal geç açıldı
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında , İstanbul'da konuk ettiği 'u son periyottaki etkili oyunuyla 78-73 yendi. İlk üç periyodu 65-55 geride geçen siyah-beyazlılar, son çeyrekte süper bir geri dönüşle zafere uzandı. Zellous 23, Stokes 18 sayı ile galibiyetin mimarı olurken 7. kez kazanan siyahbeyazlılar 6. sıradaki yerini korudu.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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