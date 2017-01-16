Babel Beşiktaş kariyerine şanssız başladı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya çıktı ancak Hollandalı golcü sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.
Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı. Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.
Hollandalı golcü siyah-beyazlı formayla ilk lig maçını tamamlayamadı. Sakatlık yaşayan Babel, 72. dakikada yerini Kerim Frei'ye bıraktı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:09
- Talisca'nın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Etoo'ya gömecektik parayı. talisca ve caner gittikten sonra düşüşe geçmiştik, yavaş yavaş dönüyorlar
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK İstemiyorsa Fenere gitsin. Olan Olcay'a oldu 200 bin eder mi? Talisca ve Caner döndükten sonra transfere gerek yok, geç transferi, seneye
- Demba Ba ve Gomez sürprizi
Toplam 17
Yorum
adanalı demba ba sen gel gomez sen gelme. demba ba kendinin beşiktaşlı olduğunu yüreğiyle gösterdi. gomez bizi yalnız bıraktı
Babel Beşiktaş kariyerine şanssız başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.