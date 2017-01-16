 Babel Beşiktaş kariyerine şanssız başladı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Babel Beşiktaş kariyerine şanssız başladı

    Babel Beşiktaş kariyerine şanssız başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, 'i ilk 11'de sahaya çıktı ancak Hollandalı golcü sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

    Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.

    Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı. Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.

    Hollandalı golcü siyah-beyazlı formayla ilk lig maçını tamamlayamadı. Sakatlık yaşayan Babel, 72. dakikada yerini Kerim Frei'ye bıraktı.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:09
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