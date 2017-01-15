Zor deplasmana güçlü oyuncular
Beşiktaş'ta gözler yarın deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçına çevrildi.
Ankara'da buzla kaplı zeminde Osmanlıspor karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, fizik kapasitesi yüksek oyuncularla sahaya çıkmanın planlarını yapıyor... Tecrübeli teknik adam defansta Gökhan Gönül'ün yerine Beck'e şans verecek. Göbekte ise Marcelo ve takımdan ayrılması gündemde olan Rhodolfo'yu oynatacak. Sol bekte ise Tosic'i oynatmayı planlıyor. Güneş orta sahada ise Atiba ile Gökhan İnler'in önünde Oğuzhan Özyakup'u oynatmanın planlarını yapıyor. İleride ise Quaresma ve Talisca ile Cenk Tosun'u desteklemenin planları içine girmiş durumda.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:06
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