 Mitrovic ve Babel’e banka destekli lisans – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Mitrovic ve Babel’e banka destekli lisans

    Mitrovic ve Babel’e banka destekli lisans

    Yönetim, bankadan gelen paranın bir bölümüyle oyuncu alacaklarını ödedi.

    ve için yaklaşık 20 milyon euro'luk borcun altına imza atan Beşiktaş'ın yaşadığı mali sıkıntı konusunda yardıma banka kredisi koştu. Beşiktaşlı bazı futbolcular, UEFA'ya her 3 ayda bir gönderilmesi gereken "borcu yoktur" belgesine hesaplarına paralar yatana kadar imza atmadı. Üç futbolcunun alacaklarının, iki banka konsorsiyumundan gelen kredinin bir kısmının kullanarak ödendiği iddia edildi. Bu ödemelerin ardından futbolcuların imzaladığı "alacağım yoktur" belgelerinin de 'ye ulaştırıldığı; böylece Mitrovic ve Babel'in Ankara deplasmanında oynamasının önündeki engelin kalktığı belirtildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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