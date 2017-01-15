Kara Kartallar Başkent yolcusu
Beşiktaş, pazartesi günü Ankara'da oynayacağı Osmanlıspor maçı için bugün Başkent'e gidiyor.
Siyah-beyazlılar bugün saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana sahada bireysel çalışan Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan siyahbeyazlılar, tam sahada yaptığı taktik çalışma ile günü tamamladı
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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