Ben olsaydım göndermezdim
Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transfer olmasını eliştirdi.
Kurtar; "Taraftarlarla son günlerde arası olmadı. Ben olsaydım Olcay Şahan'ı göndermezdim. Olcay, Beşiktaş'a çok faydası olan bir oyuncuydu" diye konuştu. Kurtar yarın oynanacak Osmanlıspor maçı için, "Beşiktaş'ın işi çok zor, kolay olmayacak" yorumunu yaparken; forvet transferi için de "Cenk Tosun var. Onunla bu iş çözülür ama Ömer Şişmanoğlu da sakatlandı. İnşallah başka sakatlık olmaz" diye konuştu.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
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