 Ankara'da Beşiktaş coşkusu – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Ankara'da coşkusu

    Ankara'da Beşiktaş coşkusu

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

    Beşiktaşlı futbolcuları görmek için havaalanında bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra otobüsle kalacakları otele doğru hareket etti. Futbolcuları tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşalelerle uğurladı. Osmanlıspor ile arasında yarın saat 19.00 Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:08
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