Ankara'da Beşiktaş coşkusu
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.
Beşiktaşlı futbolcuları görmek için havaalanında bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra otobüsle kalacakları otele doğru hareket etti. Futbolcuları tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşalelerle uğurladı. Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 19.00 Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:08
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
Ankara'da Beşiktaş coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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