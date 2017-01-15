Ağlayarak ayrıldı
Ara transfer döneminde Trabzonspor’a giden milli futbolcu, dün sabah Ümraniye’de eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Önce üçlü çektiren, ardından omuzlara alınan Olcay Şahan gözyaşları içinde "Gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz" dedi...
Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, dün sabah Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik heyet ve tesis personeliyle vedalaştı. Tecrübeli futbolcu, antrenman öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay Şahan, çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz" ifadelerini kullandı.
Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip, Kartal Pençesi hareketi yaptı. Oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Olcay, takım arkadaşlarının omuzlarında Ümraniye'ye veda etti. Siyah-beyazlı oyuncular tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye ederken, yönetici Metin Albayrak da hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi.
Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip, Kartal Pençesi hareketi yaptı. Oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Olcay, takım arkadaşlarının omuzlarında Ümraniye'ye veda etti. Siyah-beyazlı oyuncular tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye ederken, yönetici Metin Albayrak da hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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