 Rekabette Kartal farkı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Rekabette Kartal farkı

    Rekabette Kartal farkı
    ile (eski adıyla Ankaraspor) Süper Lig'de toplamda 12 maçta karşılaştı. Hükmen sonuçlanan maçlar hariç oynanan 12 maçta 7 kez Beşiktaş, 2 kez Osmanlıspor kazandı, 3 maç berabere bitti. Beşiktaş Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 3 kez kazandı, diğer üç maçta ise 1kez Osmanlıspor galip geldi, 2 maç berabere bitti. 12 maçta toplam 42 gol atıldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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