Lisans krizi aşıldı
Beşiktaş, TFF’ye vermesi gereken ‘Borcu yoktur’ yazısını dün temin etti Mitrovic’in lisansı çıktı, İspanya’dan belgeleri beklenen Babel de bitiyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Öte yandan siyah-beyazlılarda Osmanlıspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlığı bulunan Caner Erkin'in dışında bir eksik daha var. Ülkesi Kamerun ile birlikte Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın zorlu Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek. Ankara temsilcisinde ise 2 önemli isim Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Aboubakar gibi Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Senegalli Badou Ndiaye ve kart cezalısı Musa Çağıran, Beşiktaş karşısında sahada olamayacak olan isimler. Bu iki isim, Osmanlıspor'un en golcü oyuncuları olarak göze çarpıyor. Ndiaye 5 gol, 2 asist yaparken, Musa Çağıran 4 gol, 1 asist kaydetti.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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