 Lisans krizi aşıldı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Lisans krizi aşıldı

    Lisans krizi aşıldı

    , ’ye vermesi gereken ‘Borcu yoktur’ yazısını dün temin etti Mitrovic’in lisansı çıktı, İspanya’dan belgeleri beklenen Babel de bitiyor.

    'ın yeni transferleri Matej Mitrovic ve Ryan Babel'in, pazartesi akşamı oynanacak maçında oynamaları kesinleşti. İlk etapta 'ye 'Borcu yoktur' yazısını iletemediği için lisansları çıkaramayan siyah-beyazlı yönetim bu sorunu çözdü. Mitrovic'in lisans işlemleri dün akşam tamamlandı. Babel'in işlemlerinin de tamamlandığı ve sadece İspanya Federasyonu'ndan evrak beklendiği bildirildi. İki oyuncunun da ikinci yarının ilk maçı olan Osmanlıspor mücadelesinde görev alabileceği ifade edildi.

    BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
    Öte yandan siyah-beyazlılarda Osmanlıspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlığı bulunan Caner Erkin'in dışında bir eksik daha var. Ülkesi Kamerun ile birlikte Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın zorlu Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek. Ankara temsilcisinde ise 2 önemli isim Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Aboubakar gibi Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Senegalli Badou Ndiaye ve kart cezalısı Musa Çağıran, Beşiktaş karşısında sahada olamayacak olan isimler. Bu iki isim, Osmanlıspor'un en golcü oyuncuları olarak göze çarpıyor. Ndiaye 5 gol, 2 asist yaparken, Musa Çağıran 4 gol, 1 asist kaydetti.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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