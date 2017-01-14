Çek bir forvet!
Kara Kartal’ın santrfor listesine bir isim daha eklendi. Yönetim, gözden çıkarılan Çek forvet Tomas Necid için Bursa’ya takas teklifinde bulundu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in önce karşı çıktığı, ardından ikna olduğu forvet takviyesi için yönetim de farklı isimlere görüşmelerini sürdürüyor. Başkan ve Güneş arasında alınacak isim konusunda anlaşma sağlanamazken; uzun boylu, sırtı dönük top alabilen ve pas dağıtabilen bir forvet isteyen Güneş'e, Beşiktaş yönetimi Bursaspor'un gözden çıkardığı Tomas Necid'i önerdi. Siyah-beyazlıların, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Tomas Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı. Necid, Hollanda'nın PEC Zwolle takımında forma giyerken de Beşiktaş'a önerilmiş, ancak dönemin teknik direktörü Slaven Bilic, Çek oyuncunun alınmasını istememişti.
PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI
Geçen sezon Bursaspor'da 33 maçta 16 gol atan Çek santrfor Necid, bu sezon ise etkisiz bir grafik sergiliyor. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki Tomas Necid, bu sezon ilk yarıda 11 resmi maçta forma giydi ve sadece 2 gol atabildi. Necid; iki sezon önce Zwolle formasıyla 33 maçta 14 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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