 Çek bir forvet! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Çek bir forvet!

    Çek bir forvet!

    Kara Kartal’ın santrfor listesine bir isim daha eklendi. Yönetim, gözden çıkarılan Çek forvet için Bursa’ya takas teklifinde bulundu.

    Siyah-beyazlılar, ara transfer dönemini boş geçirmemeye kararlı... Önce defansını, ardından sol kanadını güçlendiren Kara Kartal, şimdi de gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için girişimlerini sürdürüyor. Ancak transfer stratejisinde yapılan planlama hatası nedeniyle mevcut kadroda stoper bolluğu (6) yaşanırken, forvette sadece Cenk Tosun'la lige başlamak zorunda kalan 'ta yönetim acil bir santrfor almak için yeniden düğmeye bastı.

    Teknik direktör Şenol Güneş'in önce karşı çıktığı, ardından ikna olduğu forvet takviyesi için yönetim de farklı isimlere görüşmelerini sürdürüyor. Başkan ve Güneş arasında alınacak isim konusunda anlaşma sağlanamazken; uzun boylu, sırtı dönük top alabilen ve pas dağıtabilen bir forvet isteyen Güneş'e, Beşiktaş yönetimi 'un gözden çıkardığı 'i önerdi. Siyah-beyazlıların, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Tomas Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı. Necid, Hollanda'nın PEC Zwolle takımında forma giyerken de Beşiktaş'a önerilmiş, ancak dönemin teknik direktörü Slaven Bilic, Çek oyuncunun alınmasını istememişti.

    PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI
    Geçen sezon Bursaspor'da 33 maçta 16 gol atan Çek santrfor Necid, bu sezon ise etkisiz bir grafik sergiliyor. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki Tomas Necid, bu sezon ilk yarıda 11 resmi maçta forma giydi ve sadece 2 gol atabildi. Necid; iki sezon önce Zwolle formasıyla 33 maçta 14 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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