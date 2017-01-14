 Atiba demek isabet demek – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Atiba demek isabet demek

    Atiba demek isabet demek
    'ın istikrar abidesi , ligin ilk yarısının en çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada (tamamı 90 dakika) 1051 isabetli pas yapan Kanadalı yıldız, %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Bu arada Beşiktaş, geçen sezonun 3 puan gerisinde kalırken, (38'e 35) gol sayısı olarak da 9 gol geride (37'ye 28) kaldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba demek isabet demek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.