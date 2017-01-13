Osmanlı maçı Ali Palabıyık’ın
Beşiktaş'ın pazartesi akşamı saat 19.00'da oynanacağı Osmanlıspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek. Ali Palabıyık bugüne kadar Kara Kartal'ın 7 karşılaşmasını yönetti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların sadece iki tanesini kazanırken, diğer maçlarda üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Osmanlı maçı Ali Palabıyık’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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