Maicon operasyonu
Rus medyası, Beşiktaş'ın L. Moskova'dan Maicon'a kanca attığını yazdı. Gazete, siyah-beyazlıların; daha önce Fernandes'i Beşiktaş'tan alan Rus ekibinden rövanşı, sözleşmesini uzatmayan Maicon'la şimdiden anlaşarak alacağını iddia etti.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Maicon operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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