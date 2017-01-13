Ekici’yi alırız karar hocanın!

Yöneticiler, Mehmet Ekici için, “Biz transferi yaparız. Oynatıp oynatmamak hocanın kararı” yolunu izliyor

Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici karmaşası yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili yıldız için "Elimde o bölgede çok oyuncu var" diyerek, alınsa dahi forma giymesinin garanti olmadığının mesajını verirken; Trabzonspor cephesi ise sürekli olarak Mehmet Ekici için Fenerbahçe kadar Beşiktaş'ın da devrede olduğu açıklamasını yapıyor.



Bunun nedeni ise Beşiktaş yönetiminin Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istememesi. Aralarında iyi ilişkilerin bulunduğu Muharrem Usta'yla takas ihtimallerini konuşan Beşiktaşlı yetkililer, "Mehmet'i biz alırım. Hoca oynatır ya da oynatmaz, onun bileceği iş" diyerek görüşmeleri aralıksız sürdürmeye devam ediyor.