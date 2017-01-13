Ekici’yi alırız karar hocanın!
Yöneticiler, Mehmet Ekici için, “Biz transferi yaparız. Oynatıp oynatmamak hocanın kararı” yolunu izliyor
Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici karmaşası yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili yıldız için "Elimde o bölgede çok oyuncu var" diyerek, alınsa dahi forma giymesinin garanti olmadığının mesajını verirken; Trabzonspor cephesi ise sürekli olarak Mehmet Ekici için Fenerbahçe kadar Beşiktaş'ın da devrede olduğu açıklamasını yapıyor.
Bunun nedeni ise Beşiktaş yönetiminin Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istememesi. Aralarında iyi ilişkilerin bulunduğu Muharrem Usta'yla takas ihtimallerini konuşan Beşiktaşlı yetkililer, "Mehmet'i biz alırım. Hoca oynatır ya da oynatmaz, onun bileceği iş" diyerek görüşmeleri aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Bunun nedeni ise Beşiktaş yönetiminin Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istememesi. Aralarında iyi ilişkilerin bulunduğu Muharrem Usta'yla takas ihtimallerini konuşan Beşiktaşlı yetkililer, "Mehmet'i biz alırım. Hoca oynatır ya da oynatmaz, onun bileceği iş" diyerek görüşmeleri aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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