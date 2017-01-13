Beşiktaş Ekici yarışında önde
Beşiktaş'ın yaptığı, "Mehmet Ekici'yi şimdi alalım sezon sonuna kadar sizde oynasın" teklifini makul bulan Trabzonspor, yıldız futbolcuya "Bu teklif bizim çıkarlarımız için çok uygun. Sen kulübe uzun dönem hizmet ettin ve bize katkı sağlamak istiyorsun, bu yüzden Beşiktaş'la da görüşmelisin" dedi. Mehmet Ekici de babasıyla birlikte Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Olumlu havada gerçekleşen görüşme sonrası Beşiktaş'ın F.Bahçe'nin bir adım önüne geçtiği belirtildi.
KULÜBÜM NE DERSE O
Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, arkadaşımız Yunus Emre Sel'e son durumu açıkladı. Yıldız futbolcu, "Kulübümün vereceği kararı bekliyorum. Kulübüm ve benim hakkımda hayırlısı olsun" diye konuştu.
KULÜBÜM NE DERSE O
Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, arkadaşımız Yunus Emre Sel'e son durumu açıkladı. Yıldız futbolcu, "Kulübümün vereceği kararı bekliyorum. Kulübüm ve benim hakkımda hayırlısı olsun" diye konuştu.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Beşiktaş Ekici yarışında önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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