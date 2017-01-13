Antalyaspor’a veto
Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'la oyuncu alış-verişi konusunda tüm ilişkileri dondurma kararı aldı.
Siyah-beyazlıların, Güney ekibi yetkililerinin Eto'o transferi konusunda açılış töreninde yaptıkları söylemlerin ardından böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya varmış; hatta Güney ekibinin hocası Rıza Çalımbay; Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşmüş ama Veli ve Ömer'i ikna edememişti. Antalya Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı son çıkışın ardından Beşiktaş yönetimi, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncu da, verecek oyuncu da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardılar.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Antalyaspor’a veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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