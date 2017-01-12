Zengin ve Şahan idmanda korkuttu
Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Akşam idmanındaki çift kale maç sırasında önce Olcay Şahan'ın, ardından da kaleci Tolga Zengin'in yüzüne top geldi. Her iki oyuncu da kısa süreli sakatlık yaşadı. Sabah yapılan kondisyon ağırlıklı antrenmana katılmayan Ömer Şişmanoğlu, akşam da takımdan ayrı olarak çalıştı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Zengin ve Şahan idmanda korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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