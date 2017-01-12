 Zengin ve Şahan idmanda korkuttu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Zengin ve Şahan idmanda korkuttu

    Zengin ve Şahan idmanda korkuttu
    , Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Akşam idmanındaki çift kale maç sırasında önce 'ın, ardından da kaleci 'in yüzüne top geldi. Her iki oyuncu da kısa süreli sakatlık yaşadı. Sabah yapılan kondisyon ağırlıklı antrenmana katılmayan Ömer Şişmanoğlu, akşam da takımdan ayrı olarak çalıştı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
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