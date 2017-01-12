 Tolgay Arslan’dan rest – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ’dan rest

    Tolgay Arslan’dan rest

    Genç yıldız, adının takasta kullanılmasına isyan etti. Tolgay’ın yönetime, “Gideceksem eğer, kulübü ben seçerim” restini çektiği öğrenildi.

    'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, takım içindeki bazı oyuncuların takasta kullanılacağı haberleri futbolcuların keyfini kaçırdı. Bunlardan biri de oldu. Siyahbeyazlılar transfer teklifinde bulundukları Trabzonsporlu Mehmet Ekici için bordo-mavililere takasta kullanmak için Tolgay Arslan'ın ismini verince, genç futbolcu isyan bayrağını çekti.

    Önce Güneş'e, ardından da yöneticilere, "Bu duyduklarım gerçek mi?" diye soran Tolgay, "Öyle bir durum yok" yanıtını almış olsa da son günlerde adının yeniden 'gönderilecekler' listesinde olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tolgay'ın menajerine, "Ben asla takas oyuncusu değilim. Eğer gideceksem, kulübü ben seçerim" diyerek rest çektiği bildirildi. Bu arada Tolgay'ın menajerine, anlaşılması durumunda sezon başında kendisiyle ilgilenen F.Bahçe'ye gidebileceği yönünde haber yolladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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