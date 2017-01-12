Tolgay Arslan’dan rest
Genç yıldız, adının takasta kullanılmasına isyan etti. Tolgay’ın yönetime, “Gideceksem eğer, kulübü ben seçerim” restini çektiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, takım içindeki bazı oyuncuların takasta kullanılacağı haberleri futbolcuların keyfini kaçırdı. Bunlardan biri de Tolgay Arslan oldu. Siyahbeyazlılar transfer teklifinde bulundukları Trabzonsporlu Mehmet Ekici için bordo-mavililere takasta kullanmak için Tolgay Arslan'ın ismini verince, genç futbolcu isyan bayrağını çekti.
Önce Güneş'e, ardından da yöneticilere, "Bu duyduklarım gerçek mi?" diye soran Tolgay, "Öyle bir durum yok" yanıtını almış olsa da son günlerde adının yeniden 'gönderilecekler' listesinde olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tolgay'ın menajerine, "Ben asla takas oyuncusu değilim. Eğer gideceksem, kulübü ben seçerim" diyerek rest çektiği bildirildi. Bu arada Tolgay'ın menajerine, anlaşılması durumunda sezon başında kendisiyle ilgilenen F.Bahçe'ye gidebileceği yönünde haber yolladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Önce Güneş'e, ardından da yöneticilere, "Bu duyduklarım gerçek mi?" diye soran Tolgay, "Öyle bir durum yok" yanıtını almış olsa da son günlerde adının yeniden 'gönderilecekler' listesinde olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tolgay'ın menajerine, "Ben asla takas oyuncusu değilim. Eğer gideceksem, kulübü ben seçerim" diyerek rest çektiği bildirildi. Bu arada Tolgay'ın menajerine, anlaşılması durumunda sezon başında kendisiyle ilgilenen F.Bahçe'ye gidebileceği yönünde haber yolladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Tolgay Arslan’dan rest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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