 Ramos’a ön teklif – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Ramos’a ön teklif

    Ramos’a ön teklif
    İtalyan menajer Italiani tarafından gündeme getirilen için adına ilk yazışmalar yapıldı. Ali Naibi'nin imzasının yer aldığı ön-teklif mektubu, kulübünün sportif direktörü Zorc'un adına gönderildi. Ön-teklifte, Kolombiyalı oyuncunun şartları soruldu. Ramos için gelecek cevaba göre yapılacak teklif şekillenecek.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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