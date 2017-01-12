 Quaresma’dan özel paylaşım – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Quaresma’dan özel paylaşım

    Quaresma’dan özel paylaşım
    'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şahsi hesabından çok özel paylaşımlarda bulundu. İstanbul'da yağan karın keyfini ailesiyle birlikte çıkartan Quaresma, bu özel anların görüntüsünü hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldız oyuncu, ailesiyle beraber çektiği fotoğrafların altına "Ben ve çılgın ailem" ve "Birlikte harika zaman geçiriyoruz" diye yazdı.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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