Quaresma’dan özel paylaşım
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şahsi hesabından çok özel paylaşımlarda bulundu. İstanbul'da yağan karın keyfini ailesiyle birlikte çıkartan Quaresma, bu özel anların görüntüsünü hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldız oyuncu, ailesiyle beraber çektiği fotoğrafların altına "Ben ve çılgın ailem" ve "Birlikte harika zaman geçiriyoruz" diye yazdı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Quaresma’dan özel paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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